В Карелии хотят тщательнее контролировать микрофинансовые организации

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Микрофинансовые организации порождают бедность и "грабят" население, а потому должны тщательнее контролироваться государством, считает старший научный сотрудник Института экономики КарНЦ РАН Людмила Розанова.
Эксперт подчеркнула, что структуры, выдающие "быстрые кредиты", давят на заемщиков непомерными процентными ставками.
Людмила Розанова отметила опасность подобного рода кредитования населения и высказала мнение о необходимости запрета деятельности МФО.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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