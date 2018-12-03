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Новости. Экономика
14:29, 03 Декабря 2018
фото: Pixabay

В Карелии хотят тщательнее контролировать микрофинансовые организации

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Микрофинансовые организации порождают бедность и "грабят" население, а потому должны тщательнее контролироваться государством, считает старший научный сотрудник Института экономики КарНЦ РАН Людмила Розанова.

Эксперт подчеркнула, что структуры, выдающие "быстрые кредиты", давят на заемщиков непомерными процентными ставками.

Людмила Розанова отметила опасность подобного рода кредитования населения и высказала мнение о необходимости запрета деятельности МФО.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Васёк
2018-12-03 14:43:05
Молодец Людмила Розанова!!! Хоть одна СВЕТЛАЯ голова нашлась! Мало того ,что все эти МФО придуманы жуликами и бандитами,понимающими низкий уровень гос.чиновников и депутатов, и пользуются вседозволенностью , грабят народ ,выбивая долги через угрозы,по 40-50 звонков с разных телефонов, микрофинансовые организации издеваются,по сути,над судьями,приставами,заставляя их работать на себя и свою,якобы законную "деятельность, жалко,что до депутатов разного уровня это так и не дошло или они и есть спонсоры этих МФО?
Надо не просто закрыть этих ростовщиков,но и аннулировать все займы ,взятые бедолагами у них.... Эх!Сталина бы на пару дней!
Местной власти слабо!

кир
2018-12-03 14:38:24
Жульё они.
Гость
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