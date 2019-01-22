В Карелии имущество Сунской птицефабрики выставлено на продажу

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Собственник бывшей Сунской птицефабрики, модернизация которой планировалась по программе подготовки к 100-летию Карелии, решил выставить на продажу сохранившееся имущество предприятия.
В уведомлении о продаже говорится, что в сделку будут включены земельные участки, здания и сооружения площадью около 50 тысяч кв м в поселке Янишполе Кондопожского района. Планируемая цена продажи – 25 млн рублей.
Сунская птицефабрика прекратила работу и была обанкрочена более 10 лет назад.
Проект модернизации птицефабрики был включен в федеральную программу по подготовке к 100-летию Карелии. Вскоре собственник отказался от участия в этом проекте.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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