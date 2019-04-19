В Карелии инвалид 6 лет платил алименты чужим детям

Биологический отец не подавал заявлением об установлении отцовства, потому что у него не было денег на госпошлину, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

В 2012 году на основании судебного решения житель Олонецкого района начал выплачивать алименты на двух несовершеннолетних детей – 2008 и 2011 г.р.

Поскольку указанный гражданин являлся инвалидом, то с его пенсии по инвалидности ежемесячно, на протяжении 6 лет, удерживались денежные суммы вразмере полутора тысяч рублей на каждого ребенка.

На момент рождения детей брак между супругами расторгнут не был, но по факту они вместе не проживали с 2006 года.

Несмотря на это, предприимчивая женщина указала в свидетельствах о рождении отцом мужа-инвалида, после чего, по решению суда, он и стал платить алименты.

В 2018 году должник обратился в суд с исковым заявлением к своей бывшей супруге об оспаривании отцовства. В суде выяснилось, что у женщины есть сожитель. Он подтвердил, что является биологическим отцом детей.

Биологический отец детейобъяснил, что на протяжении 6 лет он не обращался в суд с заявлением об установлении отцовства, поскольку у него не было денег на уплату госпошлины.

Суд удовлетворил иск мужины.