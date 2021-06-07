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В Карелии ищут двух без вести пропавших мужчин (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:42, 08 Июня 2021
фото: © МВД Карелии

Жители поселков на юге Карелии выехали на работу в Сегежу и пропали, сообщили в МВД республики.

Сотрудники полиции Пряжинского района устанавливают местонахождение 60-летнего Александра Николаевича Б., жителя поселка Койриноя Питкярантского района, и 49-летнего Геннадия Алексеевича Е., жителя села Ведлозеро Пряжинского района.

Мужчины 2 июня выехали из села Ведлозеро на автомашине ВАЗ-2112 чёрного цвета в Сегежу на работу, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Могут находиться на территории Суоярвского района, работать на лесозаготовительных предприятиях.

Полиция просит всех, кто обладает значимыми сведениями о разыскиваемых, сообщать информацию по номерам телефонов в посёлке Пряжа: (814 56) 3-29-60, 3-12-39, 3-29-68, +7-911-6636920.

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