В Карелии из-за ДТП с бензовозом перекрыли федеральную трассу

Авария случилась в Кемском районе на трассе "Кола", сообщили в ГИБДД.

По данным ведомства, на 898 км автодороги "Кола" в результате столкновения большегруза и бензовоза произошёл разлив топлива на проезжую часть.

"На данном участке дороги закрыто движение автотранспорта в обоих направлениях. Обстоятельства ДТП выясняются, по предварительным сведениям пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.

Водителям, следующим в данном направлении, необходимо учитывать возможную задержку.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Об открытии движения в ГИБДД сообщат позже.

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