В Карелии из-за гриппа закрыты 63 класса и одна школа

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За последнюю неделю в республике зарегистрировано более 8,2 тысячи случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю по республике было зарегистрировано 8202 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 37,1%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение числа заболевших на 9%.
В Петрозаводске зарегистрировано 3467 случаев ОРВИ и гриппа, что выше эпидемического порога на 11%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 19,6%.
Приостановлена деятельность школы №38 в Петрозаводске и 63 классов в 22 школах республики; двух детских садов и шести групп.
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