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Новости. Политика
10:27, 18 Марта 2018

В Карелии к 10.00 проголосовало 6,04% избирателей

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ЦИК Карелии опубликовал первые данные о явке избирателей на выборах президента РФ. Данные совпадают с информацией общественных наблюдателей.

По информации Центризбиркома, к 10.00 на избирательных участках республики проголосовало 6,04% включенных в списки избирателей.

В 2012 году на выборах президента явка составила 4,79%.

По информации Общественного штаба по наблюдению за выборами в Карелии, данная информация совпадает с цифрами, которые поступают от независимых наблюдателей.

"Опасения Общественного штаба, что официально объявленная явка может завышаться, не подтверждаются", - сказал сопредседатель штаба Олег Реут.

Напомним, в воскресенье в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.

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