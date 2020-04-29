В Карелии кабанам "разрешили" спокойно гулять до снятия карантинных мер

Приём заявлений на добычу кабана состоится после отмены режима повышенной готовности, сообщили в Минприроды Карелии.

С 6 мая должен был начаться прием заявлений на добычу кабана.



В связи с режимом повышенной готовности, введенным распоряжением главы Карелии, обязывающим граждан не покидать места проживания, за исключением определённых случаев, день приема перенесен.

Информация о дне приёма заявлений на получение разрешений на добычу кабана будет размещена на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии республики.

Ранее глава Карелии запретил весеннюю охоту из-за коронавируса.