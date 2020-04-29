В Карелии кабанам "разрешили" спокойно гулять до снятия карантинных мер

Приём заявлений на добычу кабана состоится после отмены режима повышенной готовности, сообщили в Минприроды Карелии.
С 6 мая должен был начаться прием заявлений на добычу кабана.
В связи с режимом повышенной готовности, введенным распоряжением главы Карелии, обязывающим граждан не покидать места проживания, за исключением определённых случаев, день приема перенесен.
Информация о дне приёма заявлений на получение разрешений на добычу кабана будет размещена на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии республики.
Ранее глава Карелии запретил весеннюю охоту из-за коронавируса.
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