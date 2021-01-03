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В Карелии коронавирус обнаружен у 301 человека за сутки

Новости. Общество
09:15, 04 Января 2021
фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
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Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о 301 заболевшем COVID-19 за сутки.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 301 человека. Из этого числа заболевших – 286 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Выздоровели еще 445 человек. 

По официальным данным, за минувший день не зафиксировано смертей от COVID-19.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4659,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2205,7 случая, по Северо-Западу – 3614,2.

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