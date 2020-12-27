В Карелии коронавирус обнаружен у 367 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил последние данные о ситуации с пандемией в республике.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 367 человек, сообщили в оперштабе. Из этого числа заболевших – 349 человек, из них 41 имеет симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 405 человек. Погибших от коронавируса в этот день нет.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4246,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2078,6 случая, по Северо-Западу – 3297,9.