В Карелии коронавирус унес жизни почти 900 человек

За минувшие сутки жертвами COVID-19 в республике стали еще 4 человека, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 8 октября, в республике подтверждены еще четыре летальных исхода от COVID-19. Общее число смертей от коронавируса теперь составляет 899. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки выявлено 256 инфицированных, из которых 252 были не привиты. Из 254 заболевших в состоянии средней тяжести находятся 66 пациентов, тяжелых — 4.

В стационарах находятся 900 пациентов с коронавирусом.

Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них два находятся на инвазивной ИВЛ.

За сутки 239 человек выписаны по выздоровлению.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 67836 случаев коронавируса, выздоровели 64432 пациента.