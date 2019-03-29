В Карелии летчики уничтожили более 200 самолетов условного противника

Летчики Западного военного округа в рамках крупнейших авиационных учений "Ладога-2019" в Карелии уничтожили более 200 самолетов условного противника.

На сайте Минобороны РФ сообщили, что в течение недели пилоты отработали элементы воздушного боя, а также боевое применение авиационных средств поражения воздушных целей как на предельно малых высотах, так и на высотах свыше 10 тысяч метров.

После подъема в небо по тревоге летчики должны были обнаружить цель в заданном районе, перехватить и провести ее имитационную атаку. Бортовые и наземные средства контроля позволяли определить степень поражения целей, как ракетным вооружением, так и пушечным.

Особенность учения заключалась в том, что о местоположении цели и ее характеристиках военные летчики до получения сигнала не информировались и самостоятельно осуществляли ее поиск, захват на сопровождение, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе. Подобные условия максимально приближают летчиков к выполнению практических воздушных задач.

Авиационные средства поражения применялись по воздушным мишеням, представлявшим собой светящуюся авиационную бомбу, выбрасываемую с парашютом на высотах от предельно малых до 10-12 км. Экипажи самолетов одиночно и в составе пар выполняли по ней пуски управляемых ракет, а также стрельбу из пушечного вооружения.

Всего за время учения было проведено более 70 самолетовылетов на боевое применение в дневное время и свыше 60 – ночью. При этом совершено более 150 пусков управляемых ракет. Около 10% летчиков-истребителей впервые применили управляемые ракеты днем, а каждый пятый летчик – ночью. По итогам боевых стрельб молодые летчики получили допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства Российской Федерации.

Учение проходит над полигоном и в прибрежной зоне Ладожского озера. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа осуществляют вылеты на самолетах МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27, а также Су-34, Су-35С и Су-30СМ2.

Всего к крупнейшему авиационному учению оперативно-тактической авиации ЗВО "Ладога-2019" привлечено свыше 50 самолетов, свыше 70 экипажей, а также более тысячи военнослужащих технического состава ЗВО на шести военных аэродромах.