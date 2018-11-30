В Карелии ликвидировали несанкционированную свалку

По решению суда арендодатель должен был ликвидировать несанкционированную свалку в Соломенном, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Участок был сдан в аренду в мае 2017 года сроком на четыре с половиной года под размещение склада для хранения топлива и древесных отходов.

Сразу после этого должник заключил договор с директором общества с ограниченной ответственностью о совместном использовании данного земельного участка.

В течение всего летнего периода десятки большегрузных машин сваливали сюда всевозможный хлам, начиная от пластиковых упаковок, старой мебели, полиэтиленовых мешков, заканчивая строительным мусором.

Напомним, общественники выявили несанкционированную свалку промышленных отходов в микрорайоне Соломенное уже весной.

Министерство имущественных и земельных отношений обратилось с исковым заявлением в Петрозаводский городской суд. Суд удовлетворил иск министерства и обязал ликвидировать свалку. Что и сделал впоследствии владелец свалки.