ВИДЕО: Опасная свалка обнаружена на окраине Петрозаводска

Общественники выявили несанкционированную свалку промышленных отходов в микрорайоне Соломенное.

Десятки тонн древесной коры, горбыля, опилок, загрязненного грунта, металлических стержней, фрагментов железобетонных конструкций, кусков кирпичей и асфальта обнаружили жители отдаленного микрорайона Петрозаводска на участке, арендованным под строительство склада. Никакого склада в Соломенном пока не построено, а опасная свалка растет с каждым днем.

Чем грозит этот несанкционированный объект складирования мусора и какие меры будут предприняты контролирующими органами, в материале журналистов ГТРК "Карелия".