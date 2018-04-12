ВИДЕО: Опасная свалка обнаружена на окраине Петрозаводска

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Общественники выявили несанкционированную свалку промышленных отходов в микрорайоне Соломенное.
Десятки тонн древесной коры, горбыля, опилок, загрязненного грунта, металлических стержней, фрагментов железобетонных конструкций, кусков кирпичей и асфальта обнаружили жители отдаленного микрорайона Петрозаводска на участке, арендованным под строительство склада. Никакого склада в Соломенном пока не построено, а опасная свалка растет с каждым днем.
Чем грозит этот несанкционированный объект складирования мусора и какие меры будут предприняты контролирующими органами, в материале журналистов ГТРК "Карелия".
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