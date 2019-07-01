В Карелии ликвидируют 55 свалок

Разработанный проект территориальной схемы обращения с отходами, который сейчас проходит процедуру публичного обсуждения предполагает ликвидацию и рекультивацию 55 свалок на территории Карелии, сообщиил в Минприроды Карелии.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека. Сточные воды, вытекающие из свалок, образуются при воздействии природных осадков. В отходах проходят физико-химические процессы, содержащие в большом объёме крайне токсичные органические загрязнения.

Происходит выделение фильтратов, метана, аммиака.

Проект территориальной схемы обращения с отходами предполагает ликвидацию с последующей рекультивацией 55 свалок к с 2020 по 2027 годы. Современные технологии позволяют в будущем провести озеленение на восстановленных землях.

Три свалки в Беломорске, Питкяранте и Пудоже будут ликвидированы и рекультивированы в ближайшее время в рамках Национального проекта "Экология". На разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по восстановлению земель из бюджета Республики Карелия выделено 22, 3 млн. рублей.

Действующие свалки вблизи Орзеги в Прионежском районе и посёлке Майгуба Сегежском районе будут также ликвидированы и полностью рекультивированы. Рядом с ними планируется создать два новых современных полигона, которые будут оборудованы специальными усиленными системами сбора стоков, фильтрата и специальной основой, которая предотвращает попадание опасных веществ в почву и грунтовые воды. Проекты по строительству новых полигонов пройдут экологическую экспертизу и публичные слушания.