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Новости. Общество
14:07, 01 Июля 2019
фото: источник Минприроды Карелии

В Карелии ликвидируют 55 свалок

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Разработанный проект территориальной схемы обращения с отходами, который сейчас проходит процедуру публичного обсуждения предполагает ликвидацию и рекультивацию 55 свалок на территории Карелии, сообщиил в Минприроды Карелии.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека. Сточные воды, вытекающие из свалок, образуются при воздействии природных осадков. В отходах проходят физико-химические процессы, содержащие в большом объёме крайне токсичные органические загрязнения.

Происходит выделение фильтратов, метана, аммиака.

Проект территориальной схемы обращения с отходами предполагает ликвидацию с последующей рекультивацией 55 свалок к с 2020 по 2027 годы. Современные технологии позволяют в будущем провести озеленение на восстановленных землях.

Три свалки в Беломорске, Питкяранте и Пудоже будут ликвидированы и рекультивированы в ближайшее время в рамках Национального проекта "Экология". На разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по восстановлению земель из бюджета Республики Карелия выделено 22, 3 млн. рублей.

Действующие свалки вблизи Орзеги в Прионежском районе и посёлке Майгуба Сегежском районе будут также ликвидированы и полностью рекультивированы. Рядом с ними планируется создать два новых современных полигона, которые будут оборудованы специальными усиленными системами сбора стоков, фильтрата и специальной основой, которая предотвращает попадание опасных веществ в почву и грунтовые воды. Проекты по строительству новых полигонов пройдут экологическую экспертизу и публичные слушания.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-07-01 14:49:52
Нормальных технологий тотального уничтожения мусора у нас нет, просто перекладываем его постоянно с места на место, и производим массу нового.
Мизантроп
2019-07-01 15:00:32
Неравнодушный, Их нигде нет. Есть муророперерабатывающие преприятия, в том числе, мусоросжигающие, сжигающие все, что горит. И все равно при этом остаются негорючие отходы. Из остатков электронного мусора извлекается, например, золото. И все равно, при самых лучших на сегодняшний день методах переработки мусора, перерабатывается не более его трети, с перспективой увеличить долю до 50%. Се ля ви, как говорится. А это значит, что мусорные полигоны были, есть и будут на всю обозримую перспективу...
zanoza
2019-07-01 15:18:37
Мизантроп, конечно будут! У нас страна большая, можно даже импортировать мусор из других стран, места для мусора хватит! Чем не бизнес?
кир
2019-07-01 14:42:30
Наша цивилизация на этих северных землях не способна грамотно и научно заниматься мусорными отходами. Давно проблема появилась, но мы, заглядывая с изумлением и недоверием на Запад, только сейчас расчухали всю остроту и сложность вопроса. А что делать? Опять никто не знает. Мало того, мы загрязнили чистые льды Арктики, свои и смежные территории.
Стали вымирать и животные, и люди. А мы всё мусорим. И дело вовсе не в начальстве, а в простом народе, откуда это начальство происходит. Вам и вашим детям западло донести свой мусор до контейнера, а легко оставить под кустами. И в городе и в лесу. На рыбалке. Чего вы хотите? В советское время слово "экология" даже не было в ходу. Совсем не было. Что делать? "Учиться и учиться, как завещал великий Ленин". И работать. Много работать. "А мы не привыкши так жить". Придется меняться.
zanoza
2019-07-01 15:15:19
кир, либеральненко так излагаешь! :)
zanoza
2019-07-01 14:16:55
Свято место пусто не бывает! Эти свалки закроют, а новые создадут, причём под самым носом у населения городов и в экологической зоне! Учитесь, как нужно деньги делать!
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