В Карелии ликвидируют закрытый военный объект с радиационным загрязнением

Росатом выделил более 19 миллионов рублей на очистку территории бывшей ремонтно-градуировочной мастерской в Медвежьегорске.

В карельском городе Медвежьегорске ликвидируют руины бывшего военного объекта, где в прошлом году было обнаружено радиационное загрязнение. Речь идет о ремонтно-градуировочной мастерской, которая располагалась на территории одной из воинских частей. В настоящее время эта территория, где выявлено превышение допустимого радиационного фона, огорожена, и, как утверждают в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, не представляет угрозы для жителей города.

Росатом выделил на проведение работ по ликвидации руин военной мастерской и реабилитации прилегающей территории более 19 миллионов рублей. Очисткой территории Медвежьегорска от радиационного загрязнения займется компания «Раотех» из Сергиева Посада.