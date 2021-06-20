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В Карелии любитель кататься пьяным за рулем надолго лишился прав

Новости. Криминал
10:50, 21 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Лахденпохском районе суд лишил прав местного жителя, дважды попавшегося пьяным за рулем, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лахденпохского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Зимой 2021 года мужчина, управляя машиной в пьяном виде, был остановлен сотрудниками ДПС. Ранее он уже был осужден за такое же нарушение.

Мужчина свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.
Суд назначил виновному 200 часов обязательных работ и лишил его прав на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

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