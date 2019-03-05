В Карелии магазины снизили торговую наценку

Средний уровень торговой наценки в организациях розничной торговли в Карелии в первом квартале 2019 года сократился по сравнению с концом 2018 года и будет снижаться дальше.

Об этом говорят результаты опроса предпринимателей, проведенного Карелиястатом.

В четвертом квартале 2018 года средний уровень торговой наценки составлял 24,6%. В начале 2019 год он снизился до 20,8%.

По словам респондентов, это на 11,3% меньше, чем необходимо для возмещения издержек и получения прибыли.

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