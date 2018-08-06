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Новости. Общество
13:56, 06 Августа 2018

В Карелии медведь откопал снаряд времен войны

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В поселке Калевала обнаружен и уничтожен снаряд времён Великой Отечественной войны, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В Карелии неподалёку от посёлка Калевала есть необычное место - высота "Кис-Кис", находящаяся рядом с озером "Большое Кис-Кис" и рекой "Кис-Кис". В переводе с финского Кис Кис – можжевельник. В этих окрестностях его много.

Но в этих краях можно увидеть многочисленные окопы, траншеи и другие оборонительные сооружения советских, финских и немецких войск. Здесь, на Земле Калевалы, было остановлено наступление гитлеровских и финских захватчиков. Высота "Кис-Кис" стала неприступной для немецко-фашистских войск на Ухтинском направлении.

Эхо войны слышно здесь и до сих пор. Так, в последний июльский 27-летний местный житель в лесу урочища Кис-Кис нашел предмет, похожий на снаряд.

На сообщение об обнаружении указанного предмета незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения карельского ОМОН. В ходе обследования было установлено, что находка - осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибра 105 мм.Но самое интересное другое – на земле рядом со снарядом были следы медвежьих лап и вырыта земля, что прямо указывает на тот факт, что фугас откопал медведь.

Взрывотехники специального подразделения Росгвардии вывезли найденный снаряд подальше от населённых пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили его.

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