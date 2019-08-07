В Карелии Минтранс приобретает 8 новых автобусов для регулярных рейсов

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии объявило аукцион для покупки 8 новых пассажирских автобусов, которые будут обслуживать регулярные рейсы.

Согласно конкурсной документации, в каждом автобусе должно быть не менее 52 мест, в том числе не менее 19 посадочных и еще одно место для размещения инвалида в кресле-коляске.

Автобусы должны быть оборудованы откидной механической аппарелью для посадки и высадки инвалидов.

В числе требований к оснащению салона – наличие автоинформаторов с электронными рейсоуказателями, бегущей строкой в пассажирском салоне.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".