В Карелии Минтранс приобретает 8 новых автобусов для регулярных рейсов

Новости по теме
Загрузка...
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии объявило аукцион для покупки 8 новых пассажирских автобусов, которые будут обслуживать регулярные рейсы.
Согласно конкурсной документации, в каждом автобусе должно быть не менее 52 мест, в том числе не менее 19 посадочных и еще одно место для размещения инвалида в кресле-коляске.
Автобусы должны быть оборудованы откидной механической аппарелью для посадки и высадки инвалидов.
В числе требований к оснащению салона – наличие автоинформаторов с электронными рейсоуказателями, бегущей строкой в пассажирском салоне.
Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.08.2019, 21:20
03.08.2019, 10:04
31.07.2019, 12:30
31.07.2019, 12:27
05.08.2019, 20:49
01.08.2019, 13:29
Аналитика
06.08.2019 10:00
Капитал
У холдинга вновь появился шанс на звание флагмана Карелии в лесозаготовительной отрасли.
05.08.2019 11:00
01.08.2019 16:48
01.08.2019 13:29
Чтиво
Сегодня 11:34
Личное мнение
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
06.08.2019 13:20
31.07.2019 22:56
Медиа
06.08.2019 16:23
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии