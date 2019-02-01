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Новости. Общество
12:55, 01 Февраля 2019
фото: ФАН

ФОТО: В Карелии многодетная семья замерзает в аварийном доме

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Многодетная мать Ольга Карху из Питкяранты живет в аварийном доме с выбитыми окнами и прогнившими полами. Зимой температура в доме не поднимается выше 10 градусов.

Ольга помимо троих родных детей, воспитала дочь умершей подруги и сына своего гражданского мужа. Средств на коммерческий съем жилья у многодетной матери нет. Она работает в Питкярантском филиале технологического колледжа и получает 16 тысяч рублей.  В рамках всеобщей оптимизации  колледж закрывают.

Еще в 2012 году суд постановил переселить их в благоустроенное жилье, но вопрос до сих пор не решен.

Женщина обращалась в инстанции разных уровней, но ответа и дейтсвий не последовало, сообщает ФАН.

"Спать ложимся с молитвой, боимся сгореть или замерзнуть насмерть. У меня сын состоит на медицинском учете, от перепада температуры у него начинаются судороги. Все, что нам нужно, – это спать в тепле и не бояться за свою жизнь. Хотя бы временное жилье пусть дадут! Мне пишут, что мой дом входит в новую программу расселения. А что мне эта программа?", – рассказала Ольга изданию.

Выбитые окна, перекошенные стены, гнилые полы, отваливающаяся из-за протечек плитка с потолка и следы от пожаров.

В отчаянии Ольга  решила собрать детей, подушки и одеяла и отправиться жить в городскую мэрию.

В администрации, узнав об этом, решили помочь – утром 29 января ей позвонил глава района Дмитрий Трошин и пообещал перевезти семью в благоустроенную квартиру.

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Комментарии

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zanoza
2019-02-01 13:14:26
Вот так у нас местные администрации "исполняют" решения судов. А судебные приставы ограничиваются лишь штрафами и то лишь в том случае, если взыскатель начинает их шевелить. Порочный круг. Зачем тогда вообще нужны суды с их решениями, если исполнительная система не работает! За каждым решением стоят судьбы людей! В данном случае, жизнь людей постоянно подергается опасности! До чего докатилась страна , если люди живут в столь ветхих и непригодных для жизни домах!
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