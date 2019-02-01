ФОТО: В Карелии многодетная семья замерзает в аварийном доме

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Многодетная мать Ольга Карху из Питкяранты живет в аварийном доме с выбитыми окнами и прогнившими полами. Зимой температура в доме не поднимается выше 10 градусов.
Ольга помимо троих родных детей, воспитала дочь умершей подруги и сына своего гражданского мужа. Средств на коммерческий съем жилья у многодетной матери нет. Она работает в Питкярантском филиале технологического колледжа и получает 16 тысяч рублей. В рамках всеобщей оптимизации колледж закрывают.
Еще в 2012 году суд постановил переселить их в благоустроенное жилье, но вопрос до сих пор не решен.
Женщина обращалась в инстанции разных уровней, но ответа и дейтсвий не последовало, сообщает ФАН.
"Спать ложимся с молитвой, боимся сгореть или замерзнуть насмерть. У меня сын состоит на медицинском учете, от перепада температуры у него начинаются судороги. Все, что нам нужно, – это спать в тепле и не бояться за свою жизнь. Хотя бы временное жилье пусть дадут! Мне пишут, что мой дом входит в новую программу расселения. А что мне эта программа?", – рассказала Ольга изданию.
Выбитые окна, перекошенные стены, гнилые полы, отваливающаяся из-за протечек плитка с потолка и следы от пожаров.
В отчаянии Ольга решила собрать детей, подушки и одеяла и отправиться жить в городскую мэрию.
В администрации, узнав об этом, решили помочь – утром 29 января ей позвонил глава района Дмитрий Трошин и пообещал перевезти семью в благоустроенную квартиру.
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