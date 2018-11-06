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Новости. Криминал
15:12, 06 Ноября 2018
фото: pxhere.com/ru/photo/496353 / CC0 Public Domain

В Карелии мужчина пришел к знакомой, напился и разгромил ее съемную квартиру

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В полицию Беломорска обратилась горожанка с заявлением о повреждении имущества, сообщили в МВД Карелии.

Как пояснила женщина, она сдала квартиру, оборудованную всем необходимым. Нанимала жилье девушка. Время спустя выяснилось, что в квартире повреждены холодильник, электроплита, стеклопакет, табурет и входная дверь.

По версии следствия, у квартирантки собрались гости. Один из них, употребив алкоголь, беспричинно стал все кругом крушить. После этой выходки он уехал из Беломорска на заработки в другой город. В настоящее время 27-летний подозреваемый дал объяснения о случившемся, выразил намерение возместить ущерб.

На мужчину завели уголовное дело. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 32 тысячи рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-11-06 18:24:25
Деньги - это пыль. Заплатит и что? "Каким ты был, таким и остался"(с) Угрызение совести ему недоступно. Но новый опыт жизни можно передать через жопу, выпоров его по суду как сидорову козу. Долго она помнить будет и оградит от дальнейших подобных поступков.
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