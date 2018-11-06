В Карелии мужчина пришел к знакомой, напился и разгромил ее съемную квартиру

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В полицию Беломорска обратилась горожанка с заявлением о повреждении имущества, сообщили в МВД Карелии.
Как пояснила женщина, она сдала квартиру, оборудованную всем необходимым. Нанимала жилье девушка. Время спустя выяснилось, что в квартире повреждены холодильник, электроплита, стеклопакет, табурет и входная дверь.
По версии следствия, у квартирантки собрались гости. Один из них, употребив алкоголь, беспричинно стал все кругом крушить. После этой выходки он уехал из Беломорска на заработки в другой город. В настоящее время 27-летний подозреваемый дал объяснения о случившемся, выразил намерение возместить ущерб.
На мужчину завели уголовное дело. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 32 тысячи рублей.
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