В Карелии мужчина пришел к знакомой, напился и разгромил ее съемную квартиру

В полицию Беломорска обратилась горожанка с заявлением о повреждении имущества, сообщили в МВД Карелии.

Как пояснила женщина, она сдала квартиру, оборудованную всем необходимым. Нанимала жилье девушка. Время спустя выяснилось, что в квартире повреждены холодильник, электроплита, стеклопакет, табурет и входная дверь.

По версии следствия, у квартирантки собрались гости. Один из них, употребив алкоголь, беспричинно стал все кругом крушить. После этой выходки он уехал из Беломорска на заработки в другой город. В настоящее время 27-летний подозреваемый дал объяснения о случившемся, выразил намерение возместить ущерб.

На мужчину завели уголовное дело. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 32 тысячи рублей.