Мужчина в Карелии пропил дверь от чужого автомобиля

У водителя украли пассажирскую дверь от его автомобиля, который был в ремонте, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Лахденпохского района поступило заявление автовладельца. Он указал, что неизвестный похитил правую пассажирскую дверь от его автомобиля. Иномарка была в ремонте и оставлась без охраны. Ущерб превысил 2 600 рублей.

Оперативники установили причастность к произошедшему 41-летнего местного жителя. По словам подозреваемого, он днем направлялся в пункт приема металлолома. По пути увидел автомобиль, за которым никто не присматривал. Рядом стояла снятая пассажирская дверь без обшивки и стекла. Он украл её и заодно с собранным ранее металлоломом сдал приемщику. Вырученные деньги за деталь авто – около 150 рублей - потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.