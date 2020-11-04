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Мужчина в Карелии пропил дверь от чужого автомобиля

Новости. Происшествия
16:59, 05 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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У водителя украли пассажирскую дверь от его автомобиля, который был в ремонте, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Лахденпохского района поступило заявление автовладельца. Он указал, что неизвестный похитил правую пассажирскую дверь от его автомобиля. Иномарка была в ремонте и оставлась без охраны. Ущерб превысил 2 600 рублей.

Оперативники установили причастность к произошедшему 41-летнего местного жителя. По словам подозреваемого, он днем направлялся в пункт приема металлолома. По пути увидел автомобиль, за которым никто не присматривал. Рядом стояла снятая пассажирская дверь без обшивки и стекла. Он украл её и заодно с собранным ранее металлоломом сдал приемщику. Вырученные деньги за деталь авто – около 150 рублей - потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

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