В Карелии мужчина выплатил долг после того, как его развернули на границе

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Мужчине ограничили выезд за границу из-за долгов, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
В отделе судебных приставов по Питкярантскому району в отношении мужчины было возбуждено одиннадцать исполнительных производств на общую сумму около 159 тысяч рублей – задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени.
На 1 июля остаток долга составлял более 44 тысячи рублей.
Должнику ограничили выезд из РФ.
Мужчина устроился на работу водителем лесовоза для осуществления перевозок лесных материалов в Финляндию. Первая командировка закончилась для него печально – на границе пограничники его развернули вместе с грузом.
После такой стрессовой поездки должник оплатил всю имеющуюся у него задолженность.
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