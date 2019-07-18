В Карелии мужчина выплатил долг после того, как его развернули на границе

Мужчине ограничили выезд за границу из-за долгов, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

В отделе судебных приставов по Питкярантскому району в отношении мужчины было возбуждено одиннадцать исполнительных производств на общую сумму около 159 тысяч рублей – задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени.



На 1 июля остаток долга составлял более 44 тысячи рублей.



Должнику ограничили выезд из РФ.



Мужчина устроился на работу водителем лесовоза для осуществления перевозок лесных материалов в Финляндию. Первая командировка закончилась для него печально – на границе пограничники его развернули вместе с грузом.



После такой стрессовой поездки должник оплатил всю имеющуюся у него задолженность.