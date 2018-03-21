В Карелии мужчина выстрелил в человека, после чего покончил с собой

В Олонецком районе Карелии местный житель устроил стрельбу из травматического пистолета, после чего покончил с собой.

Инцидент произошел еще 2 марта, однако известно о нем стало только сейчас.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе регионального МВД, днем 2 марта в дежурную часть полиции по Олонецкому району поступило сообщение о происшествии на территории одной из организаций. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что местный житель "на почве личных неприязненных отношений и из чувства ревности выстрелил из травматического пистолета в гражданина 1985 года рождения, после чего покончил с собой".

Пострадавший, отметили в МВД, был доставлен в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Все материалы по данному факту были переданы в СУ СК.

О случившемся сегодня написала в своем паблике в "ВКонтакте" районная газета "Олония", которая ссылается на "сводки полиции". Из представленной информации следует, что инцидент произошел в Верховье "на территории многоквартирного дома", устроивший стрельбу уроженец Олонца 1976 года рождения "произвел не менее 20 выстрелов", в результате чего "пострадали 3 человека", один из которых был доставлен в Олонецкую ЦРБ "в тяжёлом состоянии".

В пресс-службе МВД Карелии настаивают на том, что пострадавший был один.