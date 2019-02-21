В Карелии мужчину лишили водительских прав из-за наркозависимости

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Мужчина лишился прав из-за включения в регистр наркологических больных, сообщили в Лоухском районном суде.
В ходе проверки установлено, что мужчина, имеющий право управления транспортными средствами категории "В, С, D", включен в регистр наркологических больных.
Суд пришел к выводу, что ответчик имеет заболевание, которое относится к числу медицинских противопоказаний для управления автомобилем. И, более того, является угрозой для общества. В связи с этим мужчину лишили водительских прав.
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