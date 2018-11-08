Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
11:28, 08 Ноября 2018
фото: Pixabay

В Карелии наблюдается финансовый рост, заявили власти

По теме

Кроссовер LADA XRAY Cross представят в Петрозаводске
08.11.18 12:12
Россельхозбанк запустил акцию "Процентный листопад" по потребительским кредитам
08.11.18 11:39
Глава Карелии рассказал, почему на улице Сыктывкарской срезали новый асфальт
08.11.18 11:15
Все новости
Загрузка...

Впервые за многие годы республика на треть сократила госдолг и стоит на пороге принятия профицитного бюджета.

Карелия поэтапно перешла к формированию профицитного бюджета. Этому  способствовали мероприятия по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета, работа по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов, повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Республика оказалась в лидерах рейтинга регионов, которые активно гасят госдолг. По итогам работы за 10 месяцев этого года объем государственного долга республики снижен  на 27%.

На протяжении последних трех лет в республике сохраняются положительные темпы роста объемов производства промышленной продукции.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

По теме

Кроссовер LADA XRAY Cross представят в Петрозаводске
08.11.18 12:12
Россельхозбанк запустил акцию "Процентный листопад" по потребительским кредитам
08.11.18 11:39
Глава Карелии рассказал, почему на улице Сыктывкарской срезали новый асфальт
08.11.18 11:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-11-08 12:27:19
Ну и что хорошего? Долги покрыли за счёт федеральных вливаний,которых в будущем может и не быть и снова полезем в долги.А профицитный бюджет хуже дефицитного. Экономику учите!Бюджетный дефицит - это один из инструментов для регулирования финансов. Бюджетный дефицит должен быть всегда, но небольшой. В бюджете заложены такие расходы, которые будет очень неплохо произвести, если появятся дополнительные источники финансирования. Если выполнить данные расход не получится из-за отсутствия дополнительных средств (допустим от налоговых поступлений), то люди на баррикады не выйдут и забастовки устраивать не будут.
У всех наверняка есть мысли, куда бы Вы потратили дополнительные, временно-свободные денежные средства. Чем не дефицитные расходы ! :)

Если бюджет профицитный. Неужели у нас в республике некуда потратить дополнительные финансовые средства? Неужели нельзя спланировать и обосновать расходы, которые в будущем могут принести дополнительную прибыль? Когда такое происходит называется - неэффективное использование денежных средств !
Сеня
2018-11-08 12:22:44
Какой там финансовый рост ? Если кругом всё разваливается . Заявлять можно что у угодно ,
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.11.2018, 18:50
ВИДЕО, ФОТО: В поселке Карелии в частном доме произошел взрыв
04.11.2018, 20:51
Младенец погиб в ДТП в Карелии
04.11.2018, 10:00
ВИДЕО: Появились новые кадры взрыва в поселке Карелии
03.11.2018, 19:50
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в Шуе
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии
02.11.2018, 12:04
Жертвы неполного рабочего дня

Аналитика

Сегодня 09:50
Обществоведение
"У нас выходных не бывает"
Михаил Полыванчук, замдиректора компании "ТехРент", откровенно ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся уборки дорог в Петрозаводске.
 Карелия как сувенирный пряник 2
07.11.2018 16:39
Китай и "новости из будущего" 2
06.11.2018 11:37
Официальная память стоит миллионы 13
02.11.2018 10:14
"Это административный и судебный произвол" 14
01.11.2018 15:26
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 3
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

Марш в годовщину Октябрьской революции в Петрозаводске 2018
07.11.2018 18:32
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»