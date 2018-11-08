В Карелии наблюдается финансовый рост, заявили власти

Впервые за многие годы республика на треть сократила госдолг и стоит на пороге принятия профицитного бюджета.

Карелия поэтапно перешла к формированию профицитного бюджета. Этому способствовали мероприятия по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета, работа по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов, повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг.

Республика оказалась в лидерах рейтинга регионов, которые активно гасят госдолг. По итогам работы за 10 месяцев этого года объем государственного долга республики снижен на 27%.

На протяжении последних трех лет в республике сохраняются положительные темпы роста объемов производства промышленной продукции.

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