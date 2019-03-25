В Карелии наблюдается подъем строительной отрасли после спада в начале года

Сокращение строительных работ, наблюдавшееся в Карелии в начале 2019 года, сменилось подъемом отрасли.

Объём строительных работ за этот период составил 864,8 млн рублей, или в 1,7 раза больше, чем в феврале предыдущего года. Жилищное строительство выросло на 11,1% - было сдано в эксплуатацию 250 квартир общей площадью 20,3 тысячи кв. метров, сообщают "Вести Карелии".

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