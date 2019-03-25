В Карелии наблюдается подъем строительной отрасли после спада в начале года

Новости по теме
Загрузка...
Сокращение строительных работ, наблюдавшееся в Карелии в начале 2019 года, сменилось подъемом отрасли.
Объём строительных работ за этот период составил 864,8 млн рублей, или в 1,7 раза больше, чем в феврале предыдущего года. Жилищное строительство выросло на 11,1% - было сдано в эксплуатацию 250 квартир общей площадью 20,3 тысячи кв. метров, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.03.2019, 19:10
18.03.2019, 12:32
23.03.2019, 21:40
18.03.2019, 19:10
Аналитика
22.03.2019 16:22
Капитал
Компания МегаФон отчиталась о результатах работы за прошлый год.
22.03.2019 12:33
20.03.2019 16:21
20.03.2019 10:10
18.03.2019 14:08
Чтиво
19.03.2019 14:09
Личное мнение
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
18.03.2019 12:32
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
Медиа
22.03.2019 10:22
Опрос
Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?
Комментарии