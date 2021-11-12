В Карелии начинается прием заявок на соискание премий в области культуры, искусства и литературы

Минкультуры республики открывает прием документов и материалов на соискание премий в 100 тысяч рублей.

С 1 января региональное министерство культуры начинает прием заявок на соискание премий Республики Карелия в области культуры, искусства и литературы. При передаче документов лично заявки принимаются с 10 января, сообщили в Минкультуры республики.

В ведомстве напомнили, что учреждены три премии в размере 100 000 рублей каждая.

Выдвижение кандидатур на соискание премий может осуществляться законодательным органом власти республики, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, творческими союзами, общественными объединениями, редакциями литературно-художественных журналов и средств массовой информации.

С положением о премии можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры.

Документы и материалы на соискание премий направляются по адресу: 185035, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2, каб. 2, Министерство культуры РК. Контактное лицо: Корниенко Елена Олеговна, тел. (8142) 33-13-01, доб. 123. Документы принимаются по 1 марта.

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