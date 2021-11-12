890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Прокуратура отменила решение МЧС Карелии о прекращении уголовного дела по пожару в гостинице «Северная» 5
Сегодня 13:36
Наш советский Новый год 3
Сегодня 10:39

В Карелии начинается прием заявок на соискание премий в области культуры, искусства и литературы

Новости. Общество
18:00, 28 Декабря 2021
фото: © unsplash

Новости партнеров

Минкультуры республики открывает прием документов и материалов на соискание премий в 100 тысяч рублей.

С 1 января региональное министерство культуры начинает прием заявок на соискание премий Республики Карелия в области культуры, искусства и литературы. При передаче документов лично заявки принимаются с 10 января, сообщили в Минкультуры республики.

В ведомстве напомнили, что учреждены три премии в размере 100 000 рублей каждая.

Выдвижение кандидатур на соискание премий может осуществляться законодательным органом власти республики, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, творческими союзами, общественными объединениями, редакциями литературно-художественных журналов и средств массовой информации.

С положением о премии можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры.

Документы и материалы на соискание премий направляются по адресу: 185035, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2, каб. 2, Министерство культуры РК. Контактное лицо: Корниенко Елена Олеговна, тел. (8142) 33-13-01, доб. 123. Документы принимаются по 1 марта.

Ранее стало известно, кому за прославление Отечества выплатят по 150 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
Новое
Сегодня 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»