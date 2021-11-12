Стало известно, кому за прославление Отечества выплатят по 150 тыс рублей

Среди лауреатов литературной премии главы Карелии «Во славу Отечества» оказалась главный редактор журнала «Север» Елена Пиетиляйнен, которая заявила, что в жюри не нужны эксперты из республики.

Стали известны имена обладателей литературной премии главы Карелии имени Г.Р. Державина «Во славу Отечества». Об этом сообщается на официальном портале правительства Карелии.

Первыми лауреатами премии имени Г.Р. Державина стали:



В номинации «Поэзия»: Дмитрий Косьмина (г. Петрозаводск) – за подборки стихов в журнале «Север» и альманахе «Словесность» (2013 – 2020 гг.).



В номинации «Проза»: Людмила Бирюк (г. Краснодар) – за исторический роман «Гвардии Державин».



В номинации «Литературоведение»: Дмитрий Коржов (г. Мурманск) – за книгу «Несмиренный живописец».



В номинации «Литература для детей и юношества»: Елена Пиетиляйнен (г. Петрозаводск) – за книгу рассказов для детей «Тому везет, кто сам везет».



Напомним, в уходящем году в Карелии решили учредить литературную премию главы республики «Во славу Отечества», которая будет носить имя первого губернатора Олонецкой губернии Гавриила Державина. Новую награду литераторам присуждают «за приобщение граждан к духовным и культурным ценностям», а также за «активную культурно-просветительскую работу, посвященную Карелии». Размер премии в каждой из четырех номинаций составляет 150 тысяч рублей, которые планируется выплачивать из республиканского бюджета.

Однако, как выяснила «Столица на Онего», среди членов конкурсной комиссии, которая рассматривает документы соискателей премии, не оказалось ни одного более или менее известного карельского писателя, поэта или литературоведа, который мог бы оценить значимость выдвинутых произведений и вклад их авторов в литературу республики. Зато в этот список попали главные редакторы газет «Российский писатель», «День литературы» и «Литературная газета», а также журнала «Молодая гвардия». В состав членов комиссии было включено также почти все руководство Союза писателей России.

Главный редактор журнала «Север» Елена Пиетиляйнен заявила, что конкурсной комиссии, по ее мнению, не нужны литераторы из республики. По словам Пиетиляйнен, премия главы Карелии имени Гавриила Державина является «всероссийской, пусть и нет этого слова в ее названии». «Поэтому не нужны там карельские эксперты, которые будут тянуть одеяло «на себя», — пояснила поэтесса Пиетиляйнен «Столице на Онего».

Читайте подробнее в статье «Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч».