Главред журнала «Север»: «Не нужны там карельские эксперты, которые будут тянуть одеяло «на себя»

Поэтесса из Петрозаводска Елена Пиетиляйнен объяснила, почему в составе конкурсной комиссии высшей литературной премии Карелии не оказалось карельских литераторов.

Главный редактор журнала «Север» Елена Пиетиляйнен считает, что конкурсной комиссии, которая рассматривает документы соискателей новой литературной премии Карелии «Во славу Отечества», не нужны литераторы из республики. По словам Пиетиляйнен, премия главы Карелии имени Гавриила Державина является «всероссийской, пусть и нет этого слова в ее названии». «Поэтому не нужны там карельские эксперты, которые будут тянуть одеяло «на себя», — пояснила поэтесса Пиетиляйнен «Столице на Онего».

Напомним, в уходящем году в Карелии решили учредить литературную премию главы республики «Во славу Отечества», которая будет носить имя первого губернатора Олонецкой губернии Гавриила Державина. Новую награду литераторам предполагается присуждать «за приобщение граждан к духовным и культурным ценностям», а также за «активную культурно-просветительскую работу, посвященную Карелии». Размер премии в каждой из четырех номинаций составит 150 тысяч рублей, которые планируется выплачивать из республиканского бюджета.

Однако, как выяснила «Столица на Онего», среди членов конкурсной комиссии, которая рассматривает документы соискателей премии, не оказалось ни одного более или менее известного карельского писателя, поэта или литературоведа, который мог бы оценить значимость выдвинутых произведений и вклад их авторов в литературу республики. Зато в этот список попали главные редакторы газет «Российский писатель», «День литературы» и «Литературная газета», а также журнала «Молодая гвардия». В состав членов комиссии было включено также почти все руководство Союза писателей России.

Читайте подробнее в статье «Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч».