В Карелии наказали фирму за плохую уборку помещений мировых судей

Частная компания попадает в список недобросовестных поставщиков в 23 раз, сообщили в УФАС Карелии.

Республиканский арбитражный суд поддержал позицию карельского УФАС, которое внесло подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.



Ранее антимонопольщики получили и рассмотрели обращение ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности мировых судей», в котором содержалась жалоба на плохую работу по уборке служебных помещений участков мировых судей республики.



Комиссия карельского УФАС также установила, что эта частная фирма попадает в реестр недобросовестных поставщиков уже в 23 раз.



Предприниматели не согласились с решением комиссии и обратились в суд. Арбитражный суд Карелии признал правоту регионального УФАС и подтвердил законность решения.