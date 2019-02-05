В Карелии названы лидеры по темпам роста объема платных услуг

Санатории и фитнес-клубы вошли в число лидеров по темпам роста объема платных услуг населению в Карелии в 2018 году.

Такой вывод следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое развитие Республики Карелия" за 2018 год.

Объем платных санаторно-курортных услуг вырос на 17,6% по сравнению с 2017 годом, физической культуры и спорта - на 5%.

В число лидеров по темпам роста также вошли услуги гостиниц (5,2%), ветеринарные (6,6%), жилищные (7,1%), коммунальные (4,1%).

Объем каких услуг сократился, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".