В Карелии названы лидеры по темпам роста объема платных услуг

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Санатории и фитнес-клубы вошли в число лидеров по темпам роста объема платных услуг населению в Карелии в 2018 году.
Такой вывод следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое развитие Республики Карелия" за 2018 год.
Объем платных санаторно-курортных услуг вырос на 17,6% по сравнению с 2017 годом, физической культуры и спорта - на 5%.
В число лидеров по темпам роста также вошли услуги гостиниц (5,2%), ветеринарные (6,6%), жилищные (7,1%), коммунальные (4,1%).
Объем каких услуг сократился, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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