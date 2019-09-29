В Карелии неизвестный бросил угнанный мотоцикл в лесу

Сотрудники вневедомственной охраны разыскали угнанное транспортное средство, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В четверг, 26 сентября, в 21.15 дежурные наряды правоохранительных органов Костомукши получили ориентировку на мотокроссовый мини-мотоцикл, который угнали от дома по улице Мира.



Мотоцикл нашли в лесу.