В Карелии ночью местами подморозит

Синоптики обещают до -7 градусов в некоторых районах Карелии в ночь на понедельник.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в понедельник, 29 апреля ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-3, местами до -7 градусов. Днём +6…+11.