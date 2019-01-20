В Карелии объявили конкурс на должность председателя суда

Квалификационная коллегия судей республики объявляет об открытии вакантных должностей.

По данным коллегии, открыты две вакансии на должность судьи Верховного суда Карелия, председателя Костомукшского городского суда и мирового судьи судебного участка №2 г. Сортавала.

Заявления и документы принимаются от претендентов до 6 февраля по адресу:185910, Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в Карелии.

Справки по телефону: (8142) 790-287.