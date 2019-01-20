В Карелии объявили конкурс на должность председателя суда

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Квалификационная коллегия судей республики объявляет об открытии вакантных должностей.
По данным коллегии, открыты две вакансии на должность судьи Верховного суда Карелия, председателя Костомукшского городского суда и мирового судьи судебного участка №2 г. Сортавала.
Заявления и документы принимаются от претендентов до 6 февраля по адресу:185910, Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в Карелии.
Справки по телефону: (8142) 790-287.
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