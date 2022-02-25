В Карелии объявили конкурс на строительство автомагистрали в Костомукше

Начальная стоимость контракта на выполнение строительных работ составляет почти 142 миллиона рублей.

Управление автомобильных дорог Карелии объявило о проведении конкурса на строительство магистрали общегородского значения в Костомукше. Согласно конкурсной документации, приступить к работам планируется в мае нынешнего года, а завершить их в конце октября.

На строительство магистрали выделено почти 142 миллиона рублей – такова начальная цена торгов. Конкурсная комиссии принимает заявки от подрядчиков до 9 марта.