В Карелии объявили о дефиците топлива

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Владельцы независимых заправок в районах Карелии заявляют о дефиците топлива и называют ситуацию в бизнесе критической - компаниям перекрыли доступ к закупкам.
В октябре независимые АЗС в регионах России заявили об остром дефиците топлива. Менеджмент заправочных станций обвинил в происходящем представителей федеральных властей и крупные нефтекомпании. Нефтяники прекратили активную продажу топлива независимым сетям АЗС, лишив их товара.
Нефтяники минимизируют продажи топлива независимым заправочным станциям, отменяя системы скидок и переходя на полную предоплату, и направляют топливо на собственные заправки.
Независимые АЗС в районах Карелии приблизились к дефициту топлива и заявляют о наступлении кризиса.
В Петрозаводске, по словам представителей АЗС, такой проблемы нет.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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