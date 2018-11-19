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Новости. Экономика
16:45, 19 Ноября 2018
фото: Pixabay

В Карелии объявили о дефиците топлива

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Владельцы независимых заправок в районах Карелии заявляют о дефиците топлива и называют ситуацию в бизнесе критической - компаниям перекрыли доступ к закупкам.

В октябре независимые АЗС в регионах России заявили об остром дефиците топлива. Менеджмент заправочных станций обвинил в происходящем представителей федеральных властей и крупные нефтекомпании. Нефтяники прекратили активную продажу топлива независимым сетям АЗС, лишив их товара.

Нефтяники минимизируют продажи топлива независимым заправочным станциям, отменяя системы скидок и переходя на полную предоплату, и направляют топливо на собственные заправки.

Независимые АЗС  в районах Карелии приблизились к дефициту топлива и заявляют о наступлении кризиса.

В Петрозаводске, по словам представителей  АЗС, такой проблемы нет.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-11-19 19:25:17
Этого и следовало ждать! Монополисты захватят топливный рынок полностью. Частные АЗС уходят в прошлое. Честной конкуренцией это безобразие назвать нельзя. Но рынок ,есть рынок , выживают сильнейшие.
баян
2018-11-19 18:26:04
хватит вам гнать пургу азшники все в стране в достатке вы просто сами дефицит создаете.Бедные вы наши
кир
2018-11-19 18:00:41
Трамп иванович делает полезное дело для России и заставит вас работать. Коли сами не можете.
123454321
2018-11-19 16:48:30
Ну куда ни глянь .... Стабилизец приходит краю и стране , а может уже и пришёл .
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