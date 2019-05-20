В Карелии обнаружились "нестандартные" вакансии для жителей

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали предложения о работе, опубликованные в мае в Карелии, и нашли варианты занятости, которые в агентстве посчитали нестандартными и необычными.

Компания из добывающей отрасли находится в поиске главного маркшейдера. В его обязанности входят составление и пополнение документации, контроль соблюдения требований по учету состояния и движения полезных ископаемых, предоставление отчетов, составление планов горных, геологоразведочных и других работ, осуществление необходимых геодезических измерений.

Нужен человек с высшим профильным образованием и профессиональным стажем от 3 лет на позицию главного маркшрейдера. Кандидат должен знать программы MS Office и иметь опыт работы с электронным тахеометром.

В качестве бонусов работодатель предлагает премии, ДМС со стоматологией и официальное трудоустройство, сообщают "Вести Карелии".

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