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В Карелии очистили реку после выброса технического масла с ГЭС

Новости. Общество
12:58, 21 Июля 2020
фото: © Михаил Дьячук/fotokto.ru
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Загрязнение на реке Онда, куда попало около 200 кг технического масла из-за аварии на ГЭС, ликвидировано.

Ситуация на реке Онда в Сегежском районе стабильная – загрязнение ликвидировано, сообщается на сайте правительства Карелии.

Для определения объемов и площади загрязнения 17 июля в районе рек Онда и Нижний Выг представителями Ондской ГЭС и аварийно-спасательными формированиями "СМАРП" был оперативно организован осмотр акватории реки ниже станции, в ходе которого обнаружили сгустки масляных пятен вдоль береговой линии.

Во избежание возможного загрязнения ближайшего водозабора рядом с поселком Идель и ликвидации последствий разлива турбинного масла в районе железнодорожного моста реки Нижний Выг личным составом "СМАРП" установлены плавучие заграждения, ограничивающие дальнейшее распространение смазочного материала. На месте также проведены работы по обработке сорбентом загрязненных мест береговой линии протяженностью 450 метров. Других мест загрязнения на момент осмотра не выявлено.

Кроме этого, в Сегежском районе было проведено экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам совещания было решено провести дополнительные проверки оборудования Ондской ГЭС и другие необходимые мероприятия, позволяющие в будущем исключить подобные неисправности. Также на заседании проработали вопрос о приобретении энергетиками собственных боновых заграждений на случай нештатных ситуаций.

Для ликвидации аварии на реке Онда в Сегежском районе привлекались 13 единиц техники и 25 человек, в том числе сотрудники МЧС Карелии. С 18 июля аварийно-спасательным формированием "СМАРП" регулярно проводится мониторинг обстановки на реке Онда от ГЭС до установленных бонов.

Напомним, выброс технического масла в реку Онда произошел вечером 16 июля из-за аварии на местной ГЭС. В акваторию реки попало около 200 килограммов турбинного масла.

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