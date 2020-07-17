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Около 200 кг технического масла попало в реку в Карелии из-за аварии на ГЭС

Новости. Происшествия
08:23, 18 Июля 2020
фото: Sudak.me
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Выброс технического масла в реку Онда произошел вечером в пятницу из-за аварии на местной ГЭС.

17 июля вдоль береговой линии реки Онда были обнаружены сгустки масляных пятен, пишет ТАСС.

"Объем выброса составляет 200 кг. Ставятся боновые заграждения для предупреждения возможного загрязнения водозабора поселка Идель", - цитирует информагентство региональное ГУ МЧС.

В управлении отметили, что выброс произошел из-за аварии на Ондской ГЭС, под критерии ЧС разлив с учетом его объемов не попадает.

Ранее прокуратура начала проверку после разлива мазута на севере Карелии.

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