Прокуратура начала проверку после разлива мазута на севере Карелии

Сотрудники прокуратуры Карелии проверят факт утечки нефтепродуктов в поселке Заречный, входящий в Костомукшский городской округ.

По сообщению ведомства, поводом для проверки стала информация в СМИ.

"В ходе проверки будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к инциденту, повлекшему загрязнение окружающей среды, - говорится в сообщении прокуратуры. - По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования".

Напомним, бочка, оставшаяся от старой котельной в Заречном, дала течь после проведения земляных работ.

В администрации округа прошло заседание рабочей группы Комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем были назначены ответственные лица за каждый участок работ по ликвидации розлива и утилизации отходов. Все работы будут выполнены в максимально короткие сроки. Угрозы для окружающей среды нет, считают специалисты администрации, пишет сетевое издание "64 параллель онлайн".