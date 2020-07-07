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В поселке на севере Карелии разлился мазут

Новости. Общество
10:02, 08 Июля 2020
фото: "64 параллель"
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В поселке Заречный из большой бочки, оставшейся от старой котельной, начал вытекать мазут.

По сообщению сетевого издания "64 параллель", бочка с топливом находится на территории поселка, входящего в состав Костомукшского городского округа, с 90-х годов, с того времени, когда там находилась котельная, которая использовала мазут. Во время проведения земляных работ техника повредила емкость, на ней появилась трещина. Мазут по консистенции не жидкая, а тягучая субстанция, поэтому он начал вытекать не сразу. Но последние недели погода стояла теплая, топливо разжижилось и начало течь на землю.

Для консультации по ликвидации последствий происшествия сотрудники отдела ГОиЧС администрации пригласили специалистов "Карельского окатыша". Комбинат готов предоставить емкость для мазута, спецтехнику мазутовоз, технику для выторфовки загрязненной почвы. Но для работы по удалению опасного материала требуется лицензированные специалисты, которых нет на предприятии, пишет сетевое издание.

Чтобы откачать мазут, потребуется специальный парогенератор и реагенты, кроме того нужно утилизировать горючее топливо. Сейчас ведутся переговоры с лицензированным подрядчиком, который работает на территории Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

Дальнейшие действия будут обсуждать на очередной Комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа, чтобы обеспечить финансирование работ по уборке небезопасного топлива, уточнили в "64 параллели".

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