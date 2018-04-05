В Карелии одних налогов собрали больше, других – меньше

По теме
Загрузка...
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии за первый квартал 2018 года составили 5,3 млрд рублей, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года.
По данным Минфина, рост произошел, в основном, за счет увеличения поступлений от налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.
Вместе с тем, сократились поступления от имущественных налогов (на 24%), платежи за счет упрощенной системы налогообложения (на 6,3%), акцизов (на 1,8%).
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
По теме
Выбор читателей
01.04.2018, 15:36
30.03.2018, 10:06
29.03.2018, 10:19
30.03.2018, 09:54
01.04.2018, 14:07
Аналитика
Сегодня 10:12
Обществоведение
В Карелии целый поселок встал на защиту земляка, осужденного по страшной статье - насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
Чтиво
Сегодня 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
04.04.2018 10:12
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии