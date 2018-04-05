В Карелии одних налогов собрали больше, других – меньше

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии за первый квартал 2018 года составили 5,3 млрд рублей, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года.

По данным Минфина, рост произошел, в основном, за счет увеличения поступлений от налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.

Вместе с тем, сократились поступления от имущественных налогов (на 24%), платежи за счет упрощенной системы налогообложения (на 6,3%), акцизов (на 1,8%).

Подробности – в материале "Вестей Карелии".