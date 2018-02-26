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16:46, 26 Февраля 2018

В Карелии охотники отобрали у волка морского баклана

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Редкую для Карелии птицу спасли охотники от хищника в Прионежском районе.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, как он с сыном спас на охоте морского баклана.

Мужчина выехал с сыном на охоту в Прионежский район. В районе деревни Суйсарь в лесу на тропе охотники увидели большую необычную птицу с длинным клювом.

"Птица была похожа на глухаря, только клюв длинный, - рассказал охотник, - видимо, в лапы волку попала, а мы его спугнули, вот и бросил добычу на тропе. Мы у нас в лесу никогда такой птицы не встречали, поэтому решили показать ее специалистам".

Как рассказал охотник, они отвезли птицу в ветеринарную клинику на набережной Варкауса в Петрозаводск, где специалисты определили, что пернатая хоть и пострадала от зубов хищника, но не сильно – незначительно повреждено крыло.

"Мы из клиники позвонили специалисту из охотинспекции Евгению Данилину, который сообщил нам, что это морской баклан – птица, которая не живет в Карелии, - рассказал охотник, - как она оказалась в наших лесах, неизвестно".

По словам петрозаводчанина, в ветеринарной клинике птице оказали помощь, а дальше решено было отдать морского баклана в один из городских зоопарков.

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