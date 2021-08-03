В Карелии омбудсмен Бойченко взялась за изучение тайн коронавируса (ФОТО)

Уполномоченная по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко исследует особенности распространения COVID-19.
Лариса Бойченко приняла участие в исследовании, которое посвящено особенностям распространения коронавируса. Об этом омбудсен сообщила в соцсети.
«Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия Бойченко Л.Д. приняла участие в заключительном этапе наблюдательного исследования об особенностях распространения новой короновирусной инфекции, проводимом по поручению президента РФ», — написала Бойченко в соцсети.
К посту омбудсмен прикрепила фото, на которых запечатлена ее деятельность.
Ранее сообщалось, как уполномоченная по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко «усыновляла» картину, проводила встречу с медведем и отмечала день памяти мученицы Ларисы.
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