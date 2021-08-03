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В Карелии омбудсмен Бойченко взялась за изучение тайн коронавируса (ФОТО)

Новости. Общество
14:22, 04 Августа 2021
фото: Лариса-Дмитриевна Бойченко / ВК

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Уполномоченная по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко исследует особенности распространения COVID-19.

Лариса Бойченко приняла участие в исследовании, которое посвящено особенностям распространения коронавируса. Об этом омбудсен сообщила в соцсети.

«Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия Бойченко Л.Д. приняла участие в заключительном этапе наблюдательного исследования об особенностях распространения новой короновирусной инфекции, проводимом по поручению президента РФ», — написала Бойченко в соцсети.

К посту омбудсмен прикрепила фото, на которых запечатлена ее деятельность.

Ранее сообщалось, как уполномоченная по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко «усыновляла» картину, проводила встречу с медведем и отмечала день памяти мученицы Ларисы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-08-04 15:11:17
Хде фрау слабунова ?
кир
2021-08-04 15:00:37
Тайнами Вселенной ей пора заняться. После ментовки самое то.
Гость
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