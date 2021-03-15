Омбудсмен Бойченко решила "усыновить картину" в Карелии

Уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко планирует принять участие в музейной акции "Усынови картину".

Об этом Лариса Бойченко сообщила на своей странице в соцсети.

"Планирую в марте 2021 года принять участие в благотворительной акции, организованной Музеем ИЗО г. Петрозаводска - "усынови картину"", - гласит текст ее поста.

Бойченко опубликовала снимок с картиной, о которой, вероятно, идет речь в ее сообщении. Внимание омбудсмена привлекла работа Константина Крыжицкого "Осенний пейзаж с рекой".

"Усынови картину" - акция музея изобразительных искусств Карелии. Ее участники могут помочь сохранить произведения искусства из фондов музея, а также поспособствовать их широкому показу. Для этого необходимо внести свой вклад, оплатив стоимость оформления выбранной работы в раму. При размещении картин на выставке будет размещена персональная этикетка с указанием имени "усыновителя".

Так, стоимость багета или рамы для выбранной Бойченко картины стоит 15 тысяч рублей, указано на сайте музея.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Бойченко провела встречу с медведем.