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Омбудсмен Бойченко решила "усыновить картину" в Карелии

Новости. Общество
12:07, 16 Марта 2021
фото: Лариса-Дмитриевна Бойченко / ВК
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Уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко планирует принять участие в музейной акции "Усынови картину".

Об этом Лариса Бойченко сообщила на своей странице в соцсети.

"Планирую в марте 2021 года принять участие в благотворительной акции, организованной Музеем ИЗО г. Петрозаводска - "усынови картину"", - гласит текст ее поста.

Бойченко опубликовала снимок с картиной, о которой, вероятно, идет речь в ее сообщении. Внимание омбудсмена привлекла работа Константина Крыжицкого "Осенний пейзаж с рекой".

"Усынови картину" - акция музея изобразительных искусств Карелии. Ее участники могут помочь сохранить произведения искусства из фондов музея, а также поспособствовать их широкому показу. Для этого необходимо внести свой вклад, оплатив стоимость оформления выбранной работы в раму. При размещении картин на выставке будет размещена персональная этикетка с указанием имени "усыновителя".

Так, стоимость багета или рамы для выбранной Бойченко картины стоит 15 тысяч рублей, указано на сайте музея.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Бойченко провела встречу с медведем.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-03-16 13:20:54
Картина "PLAYBOYченко" (Автор названия Алексей Мосунов. Начало 90-х годов XX века)
тетка
2021-03-16 13:15:18
Продолжает пиариться? Смешно.
drug
2021-03-16 12:59:05
Тут все на лицо.
И смех и грех.
David .
2021-03-16 12:23:00
Она мне напоминает маму ПэЖэ из Кин-Дза-Дза.
Кир 2
2021-03-16 12:21:21
Что с бабулей ? С ума сошла что ли ??? Где про права человека ???
Гость
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