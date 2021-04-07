В Карелии омбудсмен Лариса Бойченко отмечает день памяти мученицы Ларисы

Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко рассказала в соцсети о великомученице, которая удостоилась вечной жизни.

Лариса Бойченко разместила на своей странице в соцсети фотографию рабочего стола своего компьютера с информацией о "Дне именин у Ларисы".

"8 апреля - один раз в году православная церковь отмечает день памяти великомученицы Ларисы, которая своим мужеством удостоилась вечной жизни", - написала Лариса Бойченко.

Лариса Бойченко на своей странице в соцсети регулярно размещает фотографии страниц бумажных календарей с различными датами, снимки экрана монитора с заинтересовавшей ее информацией, фото вырезок из газет. На странице уполномоченного по защите прав человека в Карелии также можно ознакомиться с содержанием детской притчи про белку и волка, а также прочитать заповеди мудреца для долгой и радостной жизни.

Ранее сообщалось, как омбудсмен Лариса Бойченко провела встречу с медведем.