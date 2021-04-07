Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Участники опроса ответили, что будут делать, когда проезд в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей 1
07.04.2021 16:04
В Петрозаводске 35-летний мужчина скрылся от органов дознания – теперь его ищут (ФОТО) 1
07.04.2021 16:22
Комиссию по проведению конкурса на должность главы Петрозаводска возглавила замглавы Карелии Татьяна Игнатьева 5
07.04.2021 14:55
В прокуратуре объяснят жителям Карелии, как правильно обращаться в ведомство 7
07.04.2021 18:20
Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин не явился на первое заседание суда в Улан-Удэ по своему уголовному делу 8
07.04.2021 13:20
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии, где "легковушка" врезалась в лесовоз (ФОТО)
07.04.2021 13:03
Бомж случайно попал в объектив фотографа и прославился в сети из-за внешности 2
07.04.2021 19:40

В Карелии омбудсмен Лариса Бойченко отмечает день памяти мученицы Ларисы

Новости. Общество
09:39, 08 Апреля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко рассказала в соцсети о великомученице, которая удостоилась вечной жизни.

Лариса Бойченко разместила на своей странице в соцсети фотографию рабочего стола своего компьютера с информацией о "Дне именин у Ларисы". 

"8 апреля - один раз в году православная церковь отмечает день памяти великомученицы Ларисы, которая своим мужеством удостоилась вечной жизни", - написала Лариса Бойченко.

Лариса Бойченко на своей странице в соцсети регулярно размещает фотографии страниц бумажных календарей с различными датами, снимки экрана монитора с заинтересовавшей ее информацией, фото вырезок из газет. На странице уполномоченного по защите прав человека в Карелии также можно ознакомиться с содержанием детской притчи про белку и волка, а также прочитать заповеди мудреца для долгой и радостной жизни.

Ранее сообщалось, как омбудсмен Лариса Бойченко провела встречу с медведем.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2021-04-08 10:42:00
срочно вызывайте скорую, бабуле совсем поплохело
Leopol'd
2021-04-08 10:31:47
Работает человек, не покладая рук. Плавно вплывая в деменцию...
Серж
2021-04-08 10:46:58
Leopol'd, так видимо уже вплыл основательно и во всю плывёт .
User
2021-04-08 10:30:02
Это все конечно хорошо. Но почему на деньги налогоплательщиков?
врунофф
2021-04-08 10:28:30
Зато в бешенство не впадает как васильева.
Саныч
2021-04-08 10:01:19
Её личное дело.
David .
2021-04-08 09:56:12
Прав захотели? Вот вам Бойченко!
David .
2021-04-08 09:50:07
Да всем все понятно. Жуткий Сюрр!
Серж
2021-04-08 09:47:16
Бедная бабушка . всё более и болеет .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"

Аналитика

Сегодня 11:51
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской?
Сегодня 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 6
07.04.2021 14:35
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Вся аналитика

Чтиво

06.04.2021 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 10
06.04.2021 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»