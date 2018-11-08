В Карелии ОМОН уничтожил минометную мину

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В Медвежьегорском районе сотрудники ОМОН уничтожили боеприпас времён Великой Отечественной войны, сообщили в Росгвардии Карелии.
В Управление Росгвардии 4 ноября поступила информация о том, что в посёлке Повенец Медвежьегорского района на территории частного дома при проведении земляных работ хозяин обнаружил боеприпас Времён Великой Отечественной войны.
Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН незамедлительно выехали в указанное место. В ходе проверки было установлено, что это 82-мм советская минометная мина.
Боеприпас вывезли в лесной массив, уничтожили накладным зарядом на безопасном расстоянии от жителей и домов.
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