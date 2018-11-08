В Карелии ОМОН уничтожил минометную мину

В Медвежьегорском районе сотрудники ОМОН уничтожили боеприпас времён Великой Отечественной войны, сообщили в Росгвардии Карелии.

В Управление Росгвардии 4 ноября поступила информация о том, что в посёлке Повенец Медвежьегорского района на территории частного дома при проведении земляных работ хозяин обнаружил боеприпас Времён Великой Отечественной войны.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН незамедлительно выехали в указанное место. В ходе проверки было установлено, что это 82-мм советская минометная мина.

Боеприпас вывезли в лесной массив, уничтожили накладным зарядом на безопасном расстоянии от жителей и домов.