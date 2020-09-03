В Карелии осудили рецидивиста, зарезавшего родного отца на глазах у матери

В Лоухском районе мужчина осужден за убийство отца, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что вечером 9 мая ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за хищения и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 45-летний мужчина был в гостях у своих родителей.

70-летний мужчина отчитал сына за пагубное употребление спиртного и иждивенческий образ жизни. Плохо передвигавшийся пенсионер встал из-за стола, чтобы пройти в свою комнату, но оступился и упал на пол.

А пьяный сын в порыве обиды взял кухонный нож и нанес ему не менее четырех ударов клинком ножа. Пожилой житель Лоухи скончался на месте.

Невольным свидетелем стала мать подсудимого.

Изначально он пытался переложить ответственность за содеянное на свою мать, но позже признал вину.

Экспертиза установила, что мужчина алкоголик.

Суд назначил жителю Карелии наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 лет в колонии строгого режима.